Met Gala 2025 | anticipazioni e ospiti dell’evento

È la “notte degli Oscar” della moda, l’evento più glamour dell’anno, dove le celebrità internazionali sfoggiano il loro miglior look. Il 5 maggio, come da tradizione primo lunedì del mese, si terrà il Met, serata che inaugura la mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Sotto la sapiente guida di Anna Wintour, direttrice di Vogue America nonché organizzatrice dal lontano 1995, star della musica, del cinema, dello sport e dello showbiz in generale saliranno l’ormai nota scalinata del museo prestandosi ai fotografi e allo sguardo di migliaia di appassionati nel mondo, che non vedono l’ora di scoprire cos’hanno ideato gli stilisti delle grandi maison. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito ufficiale di Vogue.Met, co-host e comitato di accoglienzaLewis Hamilton alla presentazione del Met(Getty Images).