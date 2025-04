Sbircialanotizia.it - Un Posto al Sole UPAS, come Agata ha trasformato il destino di Michele

Leggi su Sbircialanotizia.it

Diciamoci la verità, ci siamo presi proprio una bella botta. Quel momento lì, in ospedale. dai, ammettetelo, ha fatto saltare il cuore a tutti, anche a quelli che “iolo guardo ogni tanto, mica sempre”. Perché è così, quando certe cose succedono in corsia, le senti dentro, non sai nemmeno bene perché. E questa . L'articolo Unalhaildiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.