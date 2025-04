Quotidiano.net - I dazi che non risparmiano nessuno: Trump 'colpisce' anche le isole disabitate

Roma, 3 aprile 2025 - Idi Donald, annunciati nella giornata di ieri, nonletteralmente. Nel mirino del tycoon non ci sono infatti solamente le grandi potenze economiche, materritori isolati e scarsamente popolati. Alcuni di questi luoghi sono praticamente privi di una vera economia e, in alcuni casi, non hanno nemmeno una popolazione stabile. Un esempio curioso è rappresentato dalleHeard e McDonald, un territorio australiano nell'Oceano Indiano meridionale. Questesono ora soggette a una tariffa del 10%. Secondo il Cia World Factbook, leHeard sono per l'80% ricoperte di ghiaccio, mentre leMcDonald vengono descritte come "piccole e rocciose". L'attività economica nell'area è cessata alla fine dell'Ottocento, quando il commercio dell'olio di foca entrò in crisi e i cacciatori abbandonarono il posto.