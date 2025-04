Internews24.com - Berenbruch Inter, accordo per il rinnovo fino al 2029: i dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper ildi contratto del talento nerazzurro: come stanno le cose per il calciatoreper ildi contratto dell’attaccanteal. Lo riferisce il giornalista Matteo Moretto dopo la gara di Coppa Italia contro il Milan.Dopo la partita contro il Milan,ha ammesso aTV: «Sicuramente sono contentissimo di stasera così come lo ero stato un mese fa per l’esordio in Champions, è un tassello incredibile da aggiungere, mi fa sempre piacere essere aggregato alla prima squadra. Allenarsi con un gruppo così è incredibile, mi dispiace per i miei compagni della Primavera, mi è dispiaciuto non esserci, ma per stasera sono felice»LA PARTITA – «È stata tirata, la tensione era palpabile. Siamo stati lì lì per vincerla, ci abbiamo creduto, ma ci sarà il ritorno per provare a vincerla.