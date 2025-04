Lapresse.it - Dazi Trump, crolla Wall Street in apertura

indopo l’annuncio del presidentedei. Come le borse europee e asiatiche anche quella di New York affonda: il Dow Jones arretra in avvio del 3% a 40.959,03 punti, il Nasdaq lascia sul terreno il 4,58% a 16.794,97 punti e l’S&P 500 è in ribasso del 3,44% a 5.476,05 punti., male anche le borse europeeAnche le borse europee, dopo un avvio in negativo questa mattina, proseguono in forte calo. A Milano l’indice Ftse Mib perde quasi il 3% a un’ora e mezza dalla chiusura. Male tutti i principali i mercati del Vecchio Continente. Giornata di forti guadagni per l’Euro / Dollaro USA, che segna un rialzo dell’1,98%.