361magazine.com - Jessica Morlacchi dopo la vittoria rivela dei retroscena

Leggi su 361magazine.com

ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello. La vincitrice di esponendo qualcheha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello con grande tenacia.Leggi anche Sonia Bruganelli sgancia la bomba su Bonolis: perché lo ha lasciato25 anniLe dichiarazioni della vincitrice del GFLa vincitrice è stata intervista da Fanpage.it dove ha esordito:“E stato un momento molto difficile quello fra me ed Helena. lo ero veramente satura, eravamo arrivate al limite, purtroppo anche per via della mia situazione con Luca Calvani, quindi abbiamo toccato il fondo. Però io guardo sempre il lato positivo delle cose, forse ci è servito per capire: ok, più giù di così non possiamo andare, adesso, se c’è qualcosa di vero tra di noi, quel rapporto bello che avevamo all’inizio io ed Helena, se c’è qualcosa di vero ora lo capiremo.