Ilaria Sula tracce di sangue ripulite nella casa dell’ex Mark Samson Trovati due coltelli i dubbi sul ruolo dei genitori nell’altra stanza

dinel seminterrato della palazzina di via Homs a Roma, dove il 23enneviveva e dove avrebbe ucciso a coltellate la ex fidanzata, prima di nasconderla in un trolley e gettarla giù da un dirupo a 40 chilometri di dilo scorso 26 marzo. Mercoledì 2 aprile il primo sopralluogo ha certificato che qualcuno ha cercato di ripulire il luogo del delitto dalle macchie. Ma chi? L’arma del delitto manca ancora all’appello. Il ragazzo dice di aver gettato la lama in un cassonetto, gli investigatori hanno già analizzato altri duerinvenutidi, ora indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. Uno dei due non sarebbe compatibile con le ferite mortali, l’altro è ancora nelle mani della scientifica.