I Muse rinviano al 2026 il loro concerto a Istanbul

All’inizio della settimana iaveva annunciato un, previsto per il prossimo 11 giugno. La notizia aveva immediatamente scatenato una serie di proteste, sia da alcuni artisti locali, sia dagli stessi fan della band, che avevano chiesto l’annullamento dell’evento a causa di varie controversie che gettano ombre sulla società organizzatrice dello spettacolo.Matthew Bellamy e soci hanno ascoltato le richieste di colleghi e ammiratori e, con un comunicato diffuso qualche ora fa, hanno posticipato la data in Turchia al prossimo anno. Nella nota ufficiale si legge: «Dopo attente considerazioni e ascoltando il back dei nostri fan, di cui rispettiamo le preoccupazioni, abbiamo deciso di spostare ildial, in modo da poterlo organizzare senza il coinvolgimento della DBL Entertainment».