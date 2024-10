Ferrari, Porsche, Ford e Mercedes: sfilata di auto storiche in Piazza Saffi con la "Modena Cento Ore" (Di martedì 8 ottobre 2024) Forlì ha ospitato martedì mattina la "Modena Cento Ore". In Piazza Saffi si è svolto il controllo a timbro. Ben 100 i partecipanti, provenienti da tutt'Europa, 70 nella sezione Velocità e 30 per quanto riguarda la Regolarità. Con 24 anni di storia alle spalle, ha spoegato il direttore marketing Forlitoday.it - Ferrari, Porsche, Ford e Mercedes: sfilata di auto storiche in Piazza Saffi con la "Modena Cento Ore" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Forlì ha ospitato martedì mattina la "Ore". Insi è svolto il controllo a timbro. Ben 100 i partecipanti, provenienti da tutt'Europa, 70 nella sezione Velocità e 30 per quanto riguarda la Regolarità. Con 24 anni di storia alle spalle, ha spoegato il direttore marketing

Verso la riorganizzazione del mercato ambulante : ellissi di piazza Saffi più libera e area più "compatta" - Primi passi per la riqualificazione del mercato ambulante a Forlì. Per ricompattare quello extra alimentare del lunedì e venerdì, liberare l'ellissi di piazza Saffi per eventi e manifestazioni, e recuperare anche qualche posteggio, ci sarà infatti qualche trasloco di postazione. Il tutto... (Forlitoday.it)

"Septemberfest" arriva in piazza Saffi : una tre giorni solidale all'insegna del divertimento - della musica e della birra - Forlì si prepara a ospitare la prima edizione di Septemberfest, una tre giorni all'insegna del divertimento, della musica e, naturalmente, della birra. L’evento, che si terrà in Piazza Saffi, da venerdì 20 a domenica 22 settembre dalle 18:30, offrirà una vasta selezione delle migliori birre... (Forlitoday.it)

'Sfida' i Carabinieri in Piazza Saffi con minacce e ingiurie : la bravata costa al 22enne l'arresto - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì hanno arrestato un 22enne straniero, già noto alle forze dell'ordine ed in Italia senza fissa dimora, con l'accusa di "resistenza a un pubblico ufficiale", oltre ad essere denunciato per "rifiuto di indicazioni sulla propria identità... (Forlitoday.it)