Ilfattoquotidiano.it - Dal pene del toro cotto 18 ore alla lasagna in tubetto, lo chef Valerio Braschi arriva in Duomo a Milano: “Ecco cosa mangerete”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le sue creazioni culinarie hanno, a volte, scatenato discussioni culinarie. Il motivo? Sono inusuali, per così dire. Stiamo parlando diche dvittoria a Masternon si ferma più e sta per aprire un ristorante in una delle location più prestigiose d’Italia: “Mi vengono i brividi solamente a dirvelo. Presto verrà aperto il mio nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, aldi”. E c’è da credergli, visto che sarà vicino a uno dei più grandidel mondo, Carlo Cracco. Il locale si chiamerà “Galleria 1887 di“. E il 27enne in un video social spiega: “Ragazzi, non vedo l’ora, l’entusiasmo è a mille. Sono stato molto contento del mio ultimo anno aperché sono riuscito a conoscere i gusti dei milanesi. Sono pronto e carico per questa super avventura”.