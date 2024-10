Il Tennis Giotto ha aperto la serie A2 femminile con una vittoria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Una bella vittoria per 4-0 per il Tennis Giotto nella prima giornata di serie A2 femminile. Il circolo aretino ha vissuto il suo debutto assoluto nell’importante campionato nazionale e, sostenuto dal calore di decine di sostenitori, ha rotto il ghiaccio sui campi casalinghi contro il Tennis Training Foligno con cui è riuscito a centrare l’intera posta in palio. La formazione schierata da capitan Jacopo Bramanti ha fatto affidamento prevalentemente sulle ragazze protagoniste della triplice promozione consecutiva dalla C all’A2 che hanno subito dimostrato la loro preparazione anche nella nuova categoria, iniziando la stagione nel migliore dei modi. Lanazione.it - Il Tennis Giotto ha aperto la serie A2 femminile con una vittoria Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Una bellaper 4-0 per ilnella prima giornata diA2. Il circolo aretino ha vissuto il suo debutto assoluto nell’importante campionato nazionale e, sostenuto dal calore di decine di sostenitori, ha rotto il ghiaccio sui campi casalinghi contro ilTraining Foligno con cui è riuscito a centrare l’intera posta in palio. La formazione schierata da capitan Jacopo Bramanti ha fatto affidamento prevalentemente sulle ragazze protagoniste della triplice promozione consecutiva dalla C all’A2 che hanno subito dimostrato la loro preparazione anche nella nuova categoria, iniziando la stagione nel migliore dei modi.

