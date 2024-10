Casertana-Catania 1-3, gli etnei ribaltano il risultato e vincono: secondo stop in campionato per i falchetti (Di domenica 6 ottobre 2024) La Casertana cade allo Stadio Pinto. Nonostante il vantaggio iniziale di Mancini, la squadra di Manuel Iori deve arrendersi al Catania. La formazione di Domenico Toscano ribalta il punteggio e condanno i falchetti alla seconda sconfitta in campionato: Guglielmotti, Jimenez e Inglese consegnano i (Di domenica 6 ottobre 2024) Lacade allo Stadio Pinto. Nonostante il vantaggio iniziale di Mancini, la squadra di Manuel Iori deve arrendersi al. La formazione di Domenico Toscano ribalta il punteggio e condanno ialla seconda sconfitta in: Guglielmotti, Jimenez e Inglese consegnano i (Casertanews)

Casertanews - Casertana-Catania 1-3 gli etnei ribaltano il risultato e vincono | secondo stop in campionato per i falchetti

Catania, Toscano: "Casertana squadra organizzata, dobbiamo essere tenaci" - Nuovo impegno in trasferta per il Catania che oggi pomeriggio alle 15:00 sarĂ impegnato nella sfida dello stadio Pinto contro la Casertana. Mimmo Toscano ha presentato il match e parlato della situazione della sua squadra. Tenacia e situazione in infermeria. "La vittoria dĂ consapevolezza e... (Cataniatoday)

Casertana-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - 00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Gli etnei invece hanno trovato un’importante vittoria contro l’ex capolista Monopoli, che li ha lanciati in piena zona play-off con 12 punti e ... (Sportface)

La Casertana sfida il Catania al Pinto: le probabili formazioni e dove vederla - La Casertana ritrova lo Stadio Alberto Pinto, l’ottava giornata di campionato mette davanti la corazzata Catania. La squadra di Manuel Iori è reduce dal buon pareggio di Cerignola, una gara che ha confermato le qualità tecniche e caratteriali del gruppo. I falchetti vogliono dare continuità al... (Casertanews)

Serie C: Trapani e Catania in parità contro Sorrento e Casertana. Risultati parziali del Girone C - Casertana – Catania 1-1: La Casertana ha aperto le marcature al 18' con Mancini, ma il Catania ha reagito prontamente, trovando il pareggio al 27' grazie a Guglielmotti. Gara intensa e bilanciata ...(ilovepalermocalcio)

Latina-Giugliano 0-1, una magia di De Rosa per la vittoria - Una pennellata di De Rosa su punizione consente al Giugliano di espugnare il Francioni di Latina. Tigrotti poco propositivi nel primo tempo ed è il Latina a sfiorare in almeno tre ...(ilmattino)

Casertana-Catania (1-1): Cronaca e tabellino - CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Bacchetti, Falasca; Damian, Collodel; Carretta, Proia, Bakayoko; Asencio. A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Rocca, Matese, Satriano,Deli, Bianchi, ...(calciocatania)