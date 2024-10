Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 le domande senza risposta con cui ci lascia il finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il: Glidel2, lecon cui ciilIl: Glidel2 ha concluso il suo viaggio, ma la storia non è ancora finita. Sebbene non abbia ufficialmente rinnovato la serie, precedenti resoconti suggeriscono che i lavori sono già iniziati e che il servizio di streaming è impegnato nel piano di 5 stagioni originariamente previsto per la serie fantasy. Da questo momento in poi, SEGUONO SPOILER! Daniel Weyman as The Stranger (Gandalf) – Credit: Ben Rothstein / Prime VideoCopyright: Amazon MGM StudiosIldella seconda stagione, “Shadow and Flame“, offre ai fan molto di cui parlare, con la liberazione del Balrog, l’Eregion in rovina e Sauron (Charlie Vickers) ora al comando del suo esercito.