Fontana di Palazzo Tozzoni si parte Affidati i lavori per il restauro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Imola, 5 ottobre 2024 – Via libera agli attesidi riqualificazione dellaal centro del cortile di. Dopo che la Giunta ha approvato il progetto esecutivo deifirmato da Area Blu, la stessa società in house del Comune ha affidato il recupero e la rimessa in funzione della vasca settecentesca a una ditta bolognese, la BioRes restauri. Il cantiere partirà nelle prossime settimane. Il costo dell’operazione è stimato in circa 20mila euro, all’interno di un quadro economico complessivo di 42mila euro. Nel dettaglio, l’intervento riguarda ildelle parti in muratura dellae interventi di ricostituzione dell’impiantistica necessario alla rifunzionalizzazione dell’impianto.