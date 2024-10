La risposta di Google alla nuova versione del Piracy Shield

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non siamo mai da parte delle cosiddette Big Tech. Non per partito preso, ma perché è evidente che il mondo vasto e infinito di Internet sia controllato dalle mani delle grandi aziende multinazionali americane che hanno – grazie ai loro prodotti – provocato un effetto di dipendenza irreversibile rispetto alle nostre azioni quotidiane che prevedono (come ormai quasi tutto) l’uso del digitale. In questo caso, però, ladicontro ilrappresenta l’emblema di come la politica – nell’atavica e infruttuosa ricerca di una quadra per combattere la pirateria (applicata all’audio-visivo calcistico) – abbia legiferato senza avere neanche un’infarinatura di base sul funzionamento della rete.