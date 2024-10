Bergamini Padovano | Quel giorno eravamo in camera ricevette una telefonata Era più preoccupato del solito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Monza-Cosenza del 12 novembre 1989 fu l’ultima partita di Denisla partita finì 1-1, il pareggio per il Cosenza lo segnò Michele, oggi intervistato dal Messaggero dopo la sentenza di ieri che condanna l’ex fidanzata a 16 anni di carcere per omicidio.: «Lo hanno ucciso più volte, infangando il suo nome» Una battaglia lunga 35 anni. Adesso è finita: «Donato è stato ucciso. Lo abbiamo sempre sostenuto. Questa sentenza in un certo senso restituisce dignità a noi che gli abbiamo voluto bene, alla famiglia che ha sempre lottato senza mai perdersi d’animo e soprattutto alla sua memoria. Martedì ero insieme alla sua famiglia, ci siamo abbracciati, piangevamo insieme». Mai creduto alla tesi del suicidio: «Era impossibile che potesse fare un gesto del genere: amava la vita, scherzava sempre.