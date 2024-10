Tutti al Bar Carlino il salotto rossoblù fa ancora il pienone Il saluto di Cremonini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bologna, 3 ottobre 2024 – Mentre i ragazzi di Italiano si preparavano a calpestare il prato di Anfield, nel portico più bello di Bologna e patrimonio Unesco, è andata in scena la seconda puntata di Baruna volta i bolognesi, alla vigilia del compleanno del Bologna (oggi, 3 ottobre, icompiono 115 anni, ndr) hanno risposto presente. Alla pasticceria Neri di via Saragozza, un flusso continuo si è alternato sotto al portico, mentre migliaia di persone hanno seguito la diretta sul sito online del nostro giornale e sui nostri canali sociali come Twitch (www.twitch.it/ilrestodel). Oltre alla diretta televisiva, sul Canale 88 del digitale terrestre. “Racconteremo il Bologna calcio, Bologna e i bolognesi”, ha esordito il vicedirettore del, Valerio Baroncini, dando il via all’ora di chiacchiere in compagnia del giornale nel ’’.