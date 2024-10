Il sindaco Fioravanti | Mobilità sostenibile e nuovi spazi verdi la nostra idea di città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Marco, quanta importanza sarà data al verde nella vostra visione futura di? "In questo mandato abbiamo puntato molto sulla cura di questo aspetto. Sono stati allestitiparchi, mentre per quelli già esistenti abbiamo provveduto alla sistemazione. Vogliamo puntare molto sullaincentivando l’utilizzo della bicicletta o favorendo percorsi a piedi. Tutto è stato inserito in un’apposita regolamentazione. Guardando dritto verso questa direzione sono due gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Innanzitutto migliorare il piano traffico che stiamo sviluppando. E in secondo luogo favorire allo stesso tempo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini". Quali sono le novità del percorso intrapreso? "Siamo partiti con il parco avventura di San Marco, poi abbiamo riqualificato la Fortezza Pia.