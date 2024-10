Appello per la Siae Microelettronica Regione | Salviamo i posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cologno Monzese (Milano) – Salvare idied evitare la delocalizzazione dell’azienda all’estero, salvaguardare il valore del marchio ed evitare il licenziamento dei 200 addetti che sono stati dichiarati in esubero nei mesi scorsi. Inoltre, operare per il rilancio della filiera, mantenere l’attuale perimetro aziendale del gruppo, garantire gli ammortizzatori sociali, evitare la delocalizzazione all’estero e utilizzare i fondi per la ricerca che sono finalizzati alle telecomunicazioni. Sono tutti gli impegni che il Consiglio regionale della Lombardia ha chiesto alla Giunta Fontana per scongiurare la crisi die delle due società controllate, SM Optics e SM Tecno.