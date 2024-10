Grey’s Anatomy 21 | un nuovo personaggio debutta nella clip del prossimo episodio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)21: undelCatherine Fox potrebbe aver ammorbidito la sua posizione su diverse questioni dopo il cliffhanger della stagione 20 di, ma questo non significa che sia disposta a lasciar perdere tutto e niente. Vuole ancora una parte della ricerca sull’Alzheimer ed è disposta a fare qualsiasi cosa, anche se la sua salute sta peggiorando. L’2 della di21, “Take Me to Church”, vede Catherine ammorbidirsi su un’altra questione, mentre la Bailey cerca di riavere il suo lavoro e la sua salute si deteriora in seguito a una scoperta. Secondo la trama ufficiale, Blue affronta il suo passato mentre Winston, Richard e Lucas trascorrono una giornata fuori dall’ospedale. Anche unvolto si unisce al cast.