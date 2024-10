Violenza al Piano | Non è come il Bronx ma è zona pericolosa Ancora gli stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Ancona non èNew York e ilSan Lazzaro non è il, ma è innegabile che in quelladella città la microcriminalità sia presente. È unae non possiamo fare finta di nulla. Ieri (domenica, ndr) c’è stato un accoltellamento tra, lo ripeto, tra. Al, con la squadra anti-degrado della polizia locale, abbiamo fatto un lavoro pazzesco in un anno". Le parole dell’assessore comunale alla sicurezza, Giovanni Zinni, non lasciano spazio a malintesi. Rispondendo in aula consiliare a un’interrogazione di Stefano Foresi (Partito Democratico) sulla situazione del, Zinni ha indicato dove sia il problema, ossia la presenza quasi totalizzante di cittadini di origini straniere.