Temptation Island Diandra e Valerio si lasciano al falò | Non ci sono i presupposti per stare insieme | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella quarta puntata diAutunno 2024 si è tenuto ildi confronto tra. È stato l’uomo a chiamare la sua fidanzata dopo aver sentito dirle che stava bene senza di lui. I loro stili di vitamolto diversi ma, a causa del suo lavoro, non ha tempo né per sé né per il suo fidanzato.invece vorrebbe la sua ragazza più presente e vorrebbe avvicinarsi alla sua famiglia a Brindisi.è scoppiata a piangere e Filippo ha chiesto adi darle un abbraccio. Nonostante i momenti di debolezza della sua ragazza, l’uomo è rimasto intransigente sul fatto di voler tornare in Puglia. Dopo un’ora di confronto, i due nonriusciti a trovare un compromesso.ha deciso di tornare a casa da solo: “Non cipiù ianche seinnamorato di lei“.