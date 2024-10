Punto francescano Via Rasponi sede venduta | Cerchiamo nuovi spazi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo 20 anni di volontariato per il sostegno delle missioni e per l’accoglienza solidale in città, festeggiati nel 2023, ildi incontrodeve chiudere. Il ministro provinciale dei Cappuccini dell’Emilia Romagna, Fra Giacomo Franchini, ha comunicato che tutta l’area dell’ex convento di via Oberdan, compresa la struttura distaccata di via Feliciadeldi incontro, è stata. Nonostante le numerose volontarie deldi incontro e la fraternità dell’OrdineSecolare avessero sperato che i locali di via Feliciafossero esclusi dalla vendita. Ildi incontro ha alle spalle una storia di trasformazioni e adattamenti, che si affianca alla lunga storia della presenza dei Frati Minori Cappuccini a Ravenna, venuti in città fin dal 1568.