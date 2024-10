Liverpool-Bologna | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata della Champions League 2024/2025. I rossoblù cercano l’impresa nella tana di uno degli avversari più forti del panoramo calcistico europeo.si giocherà mercoledì 2 ottobre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Anfield Road.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo l’ottimo esordio contro il Milan, vincendo per 3-1, adesso i Reds sfidano un’altra squadra italiana con l’obiettivo di fare il bis. La squadra di Slot sta viaggiando a mille in Premier League dove hanno già preso la testa della classifica con 15 punti in sei partite, frutto di 5 vittorie e una sconfitta. I felsinei hanno invece impattato conntro lo Shakthar nella loro prima in Champions League pareggiando a reti bianche. Adesso il livello di difficoltà si alza notevolmente ed uscire daindenni sarà un’impresa.