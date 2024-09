Diddy ha venduto le figlie 16enni al miglior offerente le parole di una cantante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jaguar Wright è unaamericana soul conosciuta soprattutto per il successo ottenuto insieme al gruppo The Roots e proprio in questi giorni sta rilasciando una serie di interviste in cui parla (male) di. Fra le accuse che gli ha mosso, fra le tante, anche quella di averle suealcon un’asta sul dark web. Jaguar Wright ha fatto nomi e cognomi senza temere niente e nessuno con tanto di intervista video, ma al momento le gemelle di(che si chiamano Jessie e D’Lila) non hanato la notizia che potrebbe essere anche falsa, dato che sui social le due hanno più volte mostrato grande gratitudine al padre. “Perché i video dei Freak Off non escono online? Perché vengono venduti sul dark web” – ha dichiarato la– “Esiste il dark coin, ma molte persone non sanno neanche cosa sia.