Monica Bellucci compie 60 anni gli auguri di Città di Castello | Ti abbiamo vista spiccare il volo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – “Tanti”: ladi Raffaello, dei mastri del Rinascimento e di Alberto Burri oggi grida in coro “buon compleanno” alla ‘divina’ del cinema, icona nazionale del ‘bello’ e ambasciatrice didinel mondo. Così lanatale di, che oggi60, le rivolge gli, per bocca del sindaco Luca Secondi: “sinceri alla nostra concittadina che con la sua straordinaria bravura e talento da decenni porta in alto ovunque il nome didi, che ha sempre rivendicato con orgoglio in ogni occasione, ricordando la sua grande famiglia, i tanti amici ed estimatori che da queste parti l’hannocrescere e poiilattraverso una consacrazione artistica che ne ha fatto una autentica ‘bandiera’ della moda, del cinema e del teatro con ripetuti e prestigiosi risultati”.