Della serie | royal oggi si diventa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Chissà se la commedia rosa Un principe tutto per me di Martha Coolidge (2004) sia stata ispirata dalla storia d’amore tra l’australiana Mary Donaldson e il principe Frederik di Danimarca. Perché la trama romantica è molto simile alla favola che li riguarda. Un principe va in vacanza all’estero e per caso conosce (e si innamora) di una ragazza borghese che ne ignora il rango. Con climax da copione: ostacoli, impedimenti, il training a corte, l’amore che vince su tutto e poi il lieto fine.