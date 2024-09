Postecoglou desidera dare slancio mentre il Tottenham batte il Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 20:34:27 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore delAngeha elogiato la prestazione “eccezionale” della sua squadra dopo la vittoria per 3-0 sulall’Old Trafford. In un’altra giornata gli ospiti avrebbero potuto essere sei o sette e il risultato è lusinghiero per i padroni di casa. E l’allenatore degli Spurs si è divertito con le buffonate della sua squadra in campo, che hanno fatto sembrare loun’opposizione di serie inferiore. Parlando alla BBC Match of the Day dopo la partita,ha detto: “Ho pensato che fosse una prestazione eccezionale. “Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo segnato un gran gol e probabilmente avremmo dovuto segnarne due o tre. “La pressione poi li travolge e ricevono il cartellino rosso.