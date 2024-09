Per tutelare i milionari del calcio l’Italia vuole sfasciare Internet

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 28 settembre 2024) Sì, chiamateci pure populisti per la scelta di questo titolo. Poi, però, non dite che non vi avevamo avvisato. Il Parlamento italiano, infatti, è chiamato ad approvare due emendamenti – al cosiddetto decreto Omnibus – che vanno a modificare (in peggio, per quando possibile) l’attuale schema del Piracy Shield, la piattaforma anti-pirateria entrata in funzione nel febbraio scorso. Due modifiche strutturali scritte da chi – evidentemente – non ha una conoscenza approfondita (per usare un eufemismo) del funzionamento die della rete. A proporre questi cambiamenti, infatti, sono stati tre senatori della maggioranza che prima dell’inizio della loro attività politica facevano i bancari, i medici e gli assicuratori. Insomma, non propriamente esperti del settore.