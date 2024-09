Torino ha tante bellezze ma si riempie di bancarelle tutti i mesi Perché?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha scoperto da poco il turismo: le vie, le piazze pullulano di frettolosi stranieri, per lo più con i sacchetti di cioccolatini acquistati nei tanti negozi del centro. Tantissime cioccolaterie in un raggio di 500 mt, in luoghi prima di abbigliamento o libri evicini al Museo Egizio, il più visitato tra i musei, uno dei tanti creati dai Savoia e nato da una costola del Museo di Antichità che quest’anno compie 300 anni.ha tanto da mostrare, una città dove l’urbanistica è rimasta la stessa da 2027 anni dalla sua fondazione e non è una miscellanea stilistica come le altre ma un’armonica quasi monotona, affascinante idea di “urbs “. Entusiasti di questa peculiarità, più percepita che saputa, i visitatori che però non programmano anche pernottamenti ma una toccata e fuga, esattamente come trent’anni fa io relazionai per un’indagine commissionatami da Finpiemonte.