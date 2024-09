Oroscopo del giorno – Martedì 24 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le previsioni astrali per ogni segno zodiacale per la giornata diAriete (21 marzo – 19 aprile) La tua determinazione sarà la chiave per affrontare le sfide della giornata. Marte ti spinge a fare di più, ma attento a non esagerare. Potresti sentirti stanco a fine giornata, quindi cerca di ritagliarti dei momenti di riposo. In amore, evita le discussioni inutili e cerca il dialogo. Toro (20 aprile – 20 maggio) La giornata si prospetta tranquilla, ma Venere ti invita a riflettere sulle tue relazioni. Potresti avere un chiarimento importante con una persona cara. Sul lavoro, la tua pazienza verrà premiata. Attenzione però a non essere troppo indulgente con chi potrebbe approfittare della tua bontà. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Sarai pieno di energia e voglia di socializzare. È il momento perfetto per organizzare incontri o lavorare su nuovi progetti.