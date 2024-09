Si riapre rotta dei migranti mille sbarcati in 2 giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo un periodo di calma tornano gli sbarchi dei, con l'arrivo sulle coste italiane di oltrepersone in due. Anche se nel 2024 i numeri restano lontani rispetto a quelli relativi all'anno scorso, quando gli sbarchi furono il triplo. Una questione, quella dei, che sarà anche sul tavolo di Palazzo Chigi: nelle prossime ore è previsto un vertice tra governo, imprenditori e sindacati per affrontare la nuova normativa per i lavoratori regolari, con le modifiche al decreto flussi e la possibile abolizione del click day. Il provvedimento potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri a fine mese e contenere anche le misure per far fronte alle aggressioni dei medici negli ospedali.