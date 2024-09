Ruud-Cerundolo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Laver Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Casperse la vedrà contro Francisconel primo singolare dellaCup, il torneo giunto alla settima edizione che contrappone la squadra dell’Europa a quella del Resto del Mondo. Si tratta del settimo scontro diretto della carriera tra questi due giocatori, con il bilancio che si trova in perfetta parità (3-3). In questa stagione hanno incrociato le racchette a fine luglio in occasione degli ottavi di finale dei Giochi di Parigi, con il norvegese che riuscì ad assicurarsi la contesa in due set piuttosto agevoli. Anche in questa circostanza sarà, numero nove del ranking mondiale, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il top 40 argentino, tuttavia, promette scintille e non vuole di certo recitare il ruolo della comparsa.