Festa cinema Roma a Johnny Depp e Viggo Mortensen i premi alla carriera

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 set. - (Adnkronos) - La 19esima edizione delladeldi, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024, assegnerà ile a. Il riconoscimento averrà assegnato in occasione della presentazione del suo nuovo film, 'The Dead Don't Hurt' (I morti non feriscono), da lui scritto, diretto e interpretato. L'attore, artista, regista e produttore statunitense sarà inoltre protagonista di una masterclass con il pubblico della. Ambientato a metà Ottocento, 'The Dead Don't Hurt' (secondo film dicome regista e sceneggiatore dopo 'Falling – Storia di un padre' - 2020) è un raffinato western femminista con protagonisti lo stessoe Vicky Krieps nei panni di due immigrati che cercano di costruirsi una vita in una cittadina corrotta del Nevada.