Avatar | The Last Airbender stagione 2 Netflix annuncia l’inizio della produzione!

(Di venerdì 20 settembre 2024): The2,! Dopo l’annuncio didel rinnovo per la seconda e terza: Thetorna inper la realizzazione del secondo ciclo di episodi che raccontano le avventure di Aang e dei suoi amici. La serie è ambientato in un mondo diviso in quattro nazioni – le Tribù dell’Acqua, il RegnoTerra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell’Aria – che un tempo vivevano in armonia, con l’, padrone di tutti e quattro gli elementi, incaricato di mantenere la pace tra loro. Ma tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco attaccò e spazzò via i Nomadi dell’Aria, il primo passo compiuto dai Dominatori del Fuoco verso la conquista del mondo.