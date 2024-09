Luna Rossa la Coppa America inizia adesso Barca veloce e un equipaggio che si è temprato sull’orlo del precipizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo essersi pericolosamente avvicinata all’orlo dele provato un senso di vertigine guardando in basso,è riuscita a staccare il pass per la finale. E forse la sua Louis Vuitton Cupveramente. Queste semifinali hanno confermato che la fase “mors tua, vita mea” della competizione non ha nulla a che vedere con i round robin. Un po’ come i gironi ed i tabelloni ad eliminazione diretta negli sport di squadra.avevato la competizione sulle ali dell’entusiasmo, collezionando vittorie in serie e denotando una velocità disensazionale. Nessuno lo dice, tranne il nostro Stefano Vegliani, ma è opinione condivisa chenon abbia mai avuto a disposizione un mezzo così competitivo. Forse non sarà il migliore in assoluto, ma di sicuro non é inferiore. A nessuno.