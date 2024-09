Giornata mondiale dell’Alzheimer | giovedì alla Camera un convegno per fare il punto su cure prevenzione e informazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Malattia di Alzheimer e varie forme di demenza, diagnosi precoci, possibili “” e personalizzazione delle, prospettive della ricerca scientifica, bisogni ed implicazioni psicologiche di pazienti e caregivers, terapie non farmacologiche di supporto e riabilitazione dei pazienti. Ma anche medici specialisti, psicologi e figure per il sostegno cognitivo dei pazienti. L’Intelligenza Artificiale a servizio della Medicina e possibili piani di intervento che la politica potrebbe predisporre anche grazie ai Fondi del PNRR e del rifinanziamento del Fondo per l’Alzheimer nel triennio 2024-2026 di ben 34 milioni e 900mila euro, di cui parlerà la senatrice Beatrice Lorenzin, co-Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Neuroscienze & Alzheimer.