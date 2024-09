Dalila Mazzi dalla Toscana è la nuova vicepresidente nazionale di Unioncamere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 17 settembre 2024) PRATO – Prestigiosa nominaper una donna, presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, è stata infatti nominatadi, l’Unione italiana delle Camere di commercio. La nomina è avvenuta il 17 settembre a Roma, durante l’Assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio. Nell’occasione sono stati anche nominati undici nuovi componenti del Comitato esecutivo, completando così la squadra di governo di, sotto la guida del presidente Andrea Prete. “Sono profondamente onorata di assumere questo incarico ai vertici di. La mia nomina rappresenta un importante riconoscimento per il sistema camerale dellae in particolare per la Camera di commercio di Pistoia-Prato.