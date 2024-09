La condomina stalker Esposto dei residenti | | Sfregi dispetti e danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)e minacce. Un gruppo di inquilini di case popolari a Brecce Bianche ha scritto all’Erap per far intervenire l’ente su una residente che da anni sta rendendo loro la vita difficile e poco sicura. L’, consegnato nel fine settimana scorso, è stato firmato da una trentina diche a turno hanno subito gli screzi e che ancora li subiscono. La vicina di casa che nessuno vorrebbe avere. "Non si tratta di briciole buttate dal terrazzo – racconta una deiche ha firmato l’– ma di comportamenti che ci stanno preoccupando molto perché siamo prigionieri in casa nostra. Da 30 anni subiamo minacce di morte, insulti se ci affacciamo dal balcone,alle nostre abitazioni se non si fa quello che dice lei ealle auto. Troviamo, specchietti girati, tergicristalli sollevati, sputi sui nostri portoni, ci urla contro.