Tra droni e bombardamenti la mia esperienza nella Striscia di Gaza | la testimonianza dell’operatore umanitario Gennaro Giudetti

(Di domenica 15 settembre 2024)è un operatoreda molti anni impegnato in zone di guerra, crisi internazionali ed emergenze sanitarie. Da poche settimane è rientrato in Italia dalladi, dove per l’Onu su occupava di facilitare l’ingresso dei camion con gli aiuti. Intervistato da Allegra Salvini alla festa di Avs ha raccontato la suae ciò che ha visto e vissuto in prima persona. Dal costante rumore deimilitari che non permette di dormire ai continui ordini di evacuazione che costringono le persone a spostarsi da una zona all’altra come in un crudele videogame. L'articolo “Tra, la miadi”: laproviene da Il Fatto Quotidiano.