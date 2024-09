Rampini rovina i piani di Gramellini | Kamala? Cosa diceva solo due anni fa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Tra gli ospiti di Massimonella prima puntata della nuova stagione di La7 di In altre parole c'è anche Federico. Si parte naturalmente dal suo libro, "Grazie Occidente - tutto il bene che abbiamo fatto", che smonta il tabù del mondo anglosassone: è ormai vietato parlare bene dell'Occidente ma si puòchiedere scusa per i presunti crimini commessi nel mondo e nei confronti di ogni minoranza. Nella puntata di sabato 14 settembre l'editorialista del Corriere della sera spiega che ad esempio "se usassi nelle università americana questa espressione, 'grazie Occidente', verrei zittito, cacciato e censurato". Insomma, "questa vasta umanità che noi avremmosfruttato, dominato, soggiogato" non esiste, argomenta, basti pensare alle moltitudini di persone che non sarebbero vive "senza le nostre scoperte come le invenzioni della medicina occidentale".