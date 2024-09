Costacurta | Il Milan farà meglio in Europa che in Italia Presto per dire che è guarito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Alessandroha parlato all’Italpress del successo delcontro il Venezia, predicando calma: “Vincere 4-0 è sempre molto positivo, anche se si affronta quella che allo stato attuale è la squadra più debole del campionato. Chiaramente, però, sembra un po’perche ilsia. A mio avviso non era partito bene, tuttavia una vittoria del genere aiuta lo spogliatoio a rimettersi un po’ in carreggiata“. L’ex difensore del, al momento impegnato a Los Angeles con le Leggende della Serie A per la presentazione della partita del 1° dicembre contro le Liga Mexico Legends, ha poi aggiunto: “Le prime partite di campionato hanno dimostrato che la squadra è più portata verso il calcio internazionale. Penso ci sono un po’ troppi giocatori che non sentono lo stimolo giusto, mentre il panorama europeo dà tante motivazioni.