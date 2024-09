Tennis Osaka si separa dall’allenatore Fissette | Due Slam e un sacco di ricordi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “4 anni, 2e undi. Grazie Wim per essere un grande allenatore e una persona ancora migliore. Ti auguro il meglio”. Questo il messaggio, pubblicato nelle storie del proprio profilo Instagram, con cui Naomiha annunciato lazioneWim. Il tecnico ha allenato lata giapponese per due volte, prima dal 2019 all’estate del 2022, e poi di nuovo nell’ultimo anno, quando l’ex numero uno al mondo ha fatto il suo rientro nel circuito dopo la nascita della figlia Shai nel luglio del 2023. Vincitrice dello US Open nel 2020 e dell’Australian Open nel 2021, dal suo rientroha fatto fatica a ritrovare la vittoria: il successo contro Ostapenko nel primo turno degli ultimi US Open è stato il primo per la giapponese contro una top-10 negli ultimi quattro anni, salvo poi uscire di scena contro Muchova nel turno successivo.