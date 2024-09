Ippica | nuove luci a San Siro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) Con l’inaugurazione della pista del trotto, il restauro della storica tribuna secondaria, uno spazio espositivo multimediale permanente e un calendario di appuntamenti ed eventi, l’ippodromo milanese realizza la visione di Snaitech: trasformare un’arena sportiva in uno spazio vivo, che ritorna alla città. Per continuare a fiorire, un simbolo ha bisogno di un traguardo, di non limitarsi alla suggestione della sua tradizione. È successo all’Ippodromo Snai San, luogo mitico di corse e cavalli, icona di milanesità dal blasone nazionale con oltre un secolo di storia, che oggi è molto più di un’arena dedicata allo sport: è uno spazio aperto alla città, capace di alternare momenti di musica ed eventi, di spalancarsi a manifestazioni culturali, mostre di design e arte, iniziative didattiche riservate alle scuole.