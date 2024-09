Politica estera e guerre | il confronto tra Harris e Trump

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel dibattito presidenziale tra Kamalae Donald, i due candidati si sono scontrati su questioni di, tra cui il conflitto israelo-palestinese, la guerra in Ucraina e la guerra commerciale con la Cina.ha ribadito il diritto di Israele a difendersi e ha sottolineato l’importanza di una soluzione a due Stati.ha evitato i dettagli sul conflitto israelo-palestinese e ha promesso di porre fine alla guerra in Ucraina senza fornire dettagli su come raggiungere questo obiettivo. Entrambi hanno dibattuto sulle tariffe commerciali con la Cina