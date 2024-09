ITS Buonarroti di Caserta al via il nuovo anno scolastico con una cerimonia di benvenuto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Con grande entusiasmo, l’Istituto Tecnicodisi prepara ad accogliere l’inizio del, che prenderà ufficialmente il via domani giovedì 12 settembre. Definite alcune delle attività e dei progetti che accompagnerstudenti e docenti durante il percorso formativo, l’istituto è pronto ad affrontare nuove sfide educative con spirito innovativo e dinamico. In apertura del Collegio dei Docenti di questa mattina, mercoledì 11 settembre, la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Ruggiero, ha avuto un pensiero speciale per la cara preside Vittoria De Lucia, scomparsa prematuramente lo scorso febbraio. La prof.ssa Ruggiero ha ricordato con emozione quanto la dirigente De Lucia abbia dato all’istituto e quanto abbia amato e sostenuto la crescita della scuola, sempre con dedizione e passione.