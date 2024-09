Gli anelli del potere 2 ha finalmente trovato in Tom Bombadil il personaggio essenziale che le mancava

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È tutto molto serio dentro Glidel2. A parte le occasionali battute sui nani, la fronte di tutti sembra perennemente pronta a corrugarsi. Ok, tutto il suo mondo e il suo controllo è in bilico, minacciato da forze sempre più oscure ma, ragazzi, andiamo, rilassatevi ogni tanto. Un buon titolo fantasy ricco di concetti non deve necessariamente offrire gag: i film di Dune se la cavano benissimo anche senza, ma chiedono molto meno al loro pubblico. Non insistono nelle premesse e/o sulla tradizione, limitandosi alla delucidazione dei nomi propri e poco più, rendendo la posta in gioco facilmente afferrabile senza usare gli "spiegoni" con cui Marvel e altri ci hanno massacrato negli ultimi anni. Glidel, però, non segue questa strada.