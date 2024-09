Iniziativa per la ricerca contro il gliobastoma La battaglia del valdarnese Mansueto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – "Ogni giorno penso a mia figlia ed a come fare per vendicare la sua morte e a non dimenticarla mai, non posso fare a meno di pensare a chi l'ha uccisa, al suo assassino, che per caso ho scoperto, perchè il maledetto ha commesso gravi errori". Lui è Armando, personaggio molto conosciuto in Valdarno. La figlia è Martina. Aveva 41 anni ed è morta nel gennaio scorso, stroncata da un male terribile, il glioblastoma. Una scomparsa, la sua, che ha colpito l’intera comunità. Ma da questa tragedia i familiari e gli amici hanno comunque trovato la forza di pensare agli altri. Ai malati che combattono ogni giorno con una patologia terribile. Il glioblastoma, infatti, è uno dei tumori cerebrali più aggressivi e chi ne è affetto, generalmente, muore dopo alcuni mesi.