Venier rinnova Domenica In | tutte le novità di questa edizione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 17 settembre Maratornerà in onda su Rai Uno con la suaIn. Perstagione la conduttrice ha pensato a diverse, tra cui un nuovo salotto per il momento talk, un gioco a premi e anche un restauro dello studio. Il concorso a premi celebrerà le 500 puntate diIn condotte da Mara. Mi sembra già di sentire ‘amori della ziiiia’e ledella nuovadiIn. “Una nuova stagione all’insegna delle. – si legge in un comunicato Rai – Studioto nella scenografia e nelle grafiche, un salotto per affrontare il ‘tema’ o gli argomenti della settimana tra cronaca, attualità, costume o spettacolo, un gioco telefonico con montepremi che coinvolgerà sia il pubblico da casa che uno o più ospiti della puntata, momenti dedicati alla coreografia, le consuete interviste ‘faccia a faccia’ e tanti ospiti musicali.