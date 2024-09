VIDEO La ‘Festa dell’Uva’ omaggia il cinema | migliaia di visitatori a Solopaca per la sfilata dei carri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl cuore ditorna a battere forte con la Festa dell’Uva, giunta quest’anno alla sua 45esima edizione. Un evento atteso che, ogni anno, trasforma il borgo sannita in un vivace palcoscenico di colori, emozioni, sapori e tradizioni. Le strade distamani si sono animate con ladeiallegorici e il corteo storico, il momento più amato da cittadini eche ogni anno accorrono numerosi per prendere parte a questa straordinaria celebrazione. Quest’anno il tema scelto per iè il, un omaggio all’arte che racconta sogni, emozioni e pellicole senza tempo. Dieci iallegorici che hanno sfilato per le vie del paese, ognuno dedicato ad un film differente, con un focus sui grandi classici della Disney.